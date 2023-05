Persona 6 in esclusiva temporale PS5, P3 Remake e nuovo spinoff: gli ultimi rumor

Non bastassero le anticipazioni dell'attore di Miles Morales sulla cooperativa di Marvel's Spider-Man 2, anche l'insider Nate the Hate partecipa al valzer dei rumor sui prossimi showcase di Sony e Microsoft condividendo tutta una serie di indiscrezioni sui futuri videogiochi della serie di Persona.

A detta delle 'gole profonde' di Nate the Hate, l'amata saga ruolistica di Atlus sarà tra gli indiscussi protagonisti del PlayStation Showcase del 24 maggio e dell'Xbox & Bethesda Showcase dell'11 giugno.

L'insider riferisce infatti che Sony coglierà l'occasione offertagli dalla grande vetrina mediatica dell'evento di fine maggio per annunciare Persona 6: il titolo dovrebbe approdare 'più avanti nel 2024' in esclusiva temporale su PlayStation 5.

Guardando in direzione dell'evento di giugno di Microsoft, Nate the Hate rafforza le voci di corridoio sul reveal di Persona 3 Remake sostenendo che il team Xbox svelerà ufficialmente la versione attualizzata dell'iconico gioco di ruolo con un trailer che ne dovrebbe confermare il lancio entro la fine del 2023. Non meno interessanti sono poi le indiscrezioni dell'insider sull'imminente annuncio di uno spinoff di Persona, il cui lancio sarebbe previsto nel 2024 su una rosa di piattaforme non meglio precisata.