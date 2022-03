Persona 6, i fan si scatenano: c'è un indizio nascosto nell'artwork per i 25 anni?

Con la conferma dell'arrivo di un importante gioco Atlus nel 2022, le speranze di moltissimi appassionati di JRPG sono state riposte in un eventuale annuncio di Persona 6.

Lo straordinario successo riscosso da Persona 5, poi tramutatosi in Persona 5 Royal, ha ampliato notevolmente la community di giocatori in attesa del prossimo capitolo della saga, sul quale al momento vige però il più stretto riserbo. Una situazione che potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi, con l'avvio delle celebrazioni previste per il XXV anniversario della serie Persona.

Queste ultime prenderanno il via il prossimo 28 maggio e si protrarranno sino al 10 luglio 2022. Un periodo di tempo molto lungo, che includerà anche la stagione dell'E3 2022. Contestualmente all'annuncio dell'evento speciale, Atlus e SEGA hanno condiviso con il pubblico un nuovo artwork dedicato alla serie, che potete visionare direttamente in calce a questa news. L'immagine include tutti i protagonisti dei cinque capitoli principali dell'IP nipponica, ma un piccolo dettaglio ha in particolare attirato l'attenzione dei fan.



Nell'angolo inferiore di sinistra, accanto al protagonista di Persona 5, è possibile osservare un barattolo di vernice verde: un dettaglio apparentemente innocuo, ma che ha scatenato parecchie discussioni sui forum videoludici. Su Reddit in particolare, molti giocatori hanno fatto notare come ogni gioco della serie Persona sia stato tradizionalmente associato ad un colore, con, ad esempio, Persona 3, Persona 4 e Persona 5 legati rispettivamente a blu, giallo e rosso. Ogni capitolo, inoltre, affrontava tematiche in linea con il cromatismo scelto dagli autori di Atlus.



Il verde, sino a questo momento, non è stato utilizzato per nessuno dei capitoli della serie JRPG: una circostanza che ha spinto molti a scommettere sul fatto che potrebbe essere il colore di riferimento del tanto chiacchierato Persona 6. In questo caso, si prosegue, la tematica principale potrebbe riguardare la crescita, oppure la gelosia e l'invidia. Al momento, ad ogni modo, si tratta di semplici speculazioni: per saperne di più sarà necessario attendere eventuali comunicazioni da Atlus!