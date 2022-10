Persona 6 non è stato annunciato, il game director si scusa

Le celebrazioni per i 25 anni della serie Persona sono terminate e come già confermato da Atlus, Persona 6 non è stato annunciato, sebbene l'evento fosse noto, la community è rimasta molto delusa e a quanto pare anche il producer Kazuhisa Wada avrebbe voluto condividere qualcosa di più.

Il responsabile del Persona Team conferma che i festeggiamenti si sono conclusi con l'evento Persona Super Live P-Sound Wish 2022 Crossing Journey, durante il quale Atlus ha annunciato le date di uscita di Persona 3 Portable (P3P) e Persona 4 Golden (P4G) in versione rimasterizzata.

Alla fine del concerto sono stati diffusi dei volantini con un messaggio dello stesso Wada, il quale si scusa per non aver potuto rivelare novità sul futuro della serie. Wada avrebbe voluto dire di più sui prossimi giochi di Persona ma "ci sarà tempo per farlo al momento giusto" e invita i giocatori a restare in attesa di novità.

A quanto sembra dunque i tempi non sono ancora maturi per svelare come si evolverà la serie dopo l'ottimo riscontro ottenuto con Persona 5, Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers, P5 ha portato la serie verso nuovi orizzonti sopratutto in Occidente e c'è quindi grande attesa per il futuro Persona 6.