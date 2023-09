Persona 6 non esce nel 2024, ma arriverà un nuovo Sonic: rumor sui giochi SEGA

Nel suo nuovo post pubblicato su reddit, I Am A Hero Too, il leaker che ha anticipato l'esistenza di Persona 3 Reload, ha svelato possibili anticipazioni su Persona 6 e su altri progetti in cantiere presso gli studi di SEGA.

Oltre ad aver parlato di Final Fantasy VII Remake su Nintendo Switch 2 e di altri progetti di restauro legati alla serie, il leaker si è sbottonato anche su SEGA, incentrandosi in modo particolare sulla serie di Persona. Atteso ormai da molti anni dai fan della saga JRPG, Persona 6 potrebbe non farcela nemmeno per il 2024. Secondo I Am A Hero Too, nei piani di Atlus c'era un reveal durante lo scorso inverno, che però non è mai arrivato. Sembra che il progetto sia più lontano di quanto previsto, e che dovremo attendere ancora un po' di tempo prima che faccia il suo esordio. Il leaker ha dichiarto che il tema del nuovo capitolo sarà il contrasto "bianco e nero", ma è ancora troppo presto per scendere in ulteriori dettagli. Secondo l'insider, inoltre, è in lavorazione un altro capitolo della saga, un party game di cui non è ancora noto il nome.

Secondo quanto riportato, SEGA pubblicherà invece in tempo per il prossimo anno un nuovo gioco di Sonic che andrà ad affiancare il ritorno di Jet Set Radio, Comix Zone e un nuovo Guardian Heroes.



Naturalmente non possiamo in alcun modo confermare quanto riportato dal leaker, pertanto vi invitiamo a prendere con le pinze il rumor in attesa dei prossimi annunci ufficiali di Atlus e SEGA.