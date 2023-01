Persona 6 e Persona 3 Remake in pieno sviluppo, reveal previsto per l'estate?

Nel mentre Persona 3 Portable e Persona 4 Golden inaugurano il 2023 di Xbox Game Pass, emergono sulle pagine di ResetEra nuovi rumor riguardo ai piani a cui sta lavorando Atlus per il futuro della sua fortunata serie JRPG.

Secondo quanto riportato dall'utente I Am Hero Too, che già in precedenza aveva fornito informazioni sul vociferato rifacimento del terzo capitolo numerato della serie, Atlus sarebbe in fase avanzata di sviluppo sia su Persona 6 che Persona 3 Remake. A dirla tutta, la software house nipponica prevedeva di fare già alcuni annunci nelle scorse settimane, ma ha preferito rimandare in attesa di un momento migliore. La compagnia si è persino scusata per non aver presentato Persona 6 in occasione delle celebrazioni dei 25 anni della serie.

Atlus avrebbe quindi pianificato la presentazione ufficiale Persona 6 e Persona 3 Remake nel corso dell'estate. Al momento non sono chiare le modalità con cui lo studio ha intenzione di mostrare i prossimi progetti legati al franchise, ma sappiamo per certo che Atlus ha promesso diversi annunci nel 2023.

Stando ai precedenti rumor, Persona 3 Remake sarà caratterizzato dallo stesso stile grafico ed estetico di Persona 5 Royal, che è riuscito a conquistare milioni di giocatori. Oltre a questo, sembra siano previsti diverse aggiunte che miglioreranno la quality of life generale del JRPG originariamente pubblicato nel 2006.