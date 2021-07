Persona 6 sarà presto annunciato? Importanti indizi da Atlus

Sappiamo che la serie Persona festeggia il 25° anniversario quest'anno: Atlus vuole dunque festeggiare in grande stile la sua amata serie e per l'occasione il sito dedicato alla ricorrenza rivela sette schermate con sopra riportato "prossimamente".

Numerosi annunci relativi alla serie sono quindi in arrivo, il primo di questi fissato già per questo settembre e l'ultimo previsto per l'autunno del 2022. Una parte di queste sorprese potrebbero essere legate al reveal di nuovi titoli volti ad espandere il brand, e uno di questi, potenzialmente il più importante, potrebbe forse essere già stato confermato da Atlus Japan.

Il sito include diverse interviste e commenti di dipendenti della compagnia, che parlano anche dei progetti di Atlus per il futuro. Proprio da una di queste voci sarebbe arrivata la conferma che Persona 6 è in sviluppo. Stando a quanto rivelato da Naoto Hiraoka, il prossimo capitolo della serie sarà molto ambizioso e necessiterà quindi di un team molto più ampio per portare avanti lo sviluppo, motivo per cui l'azienda si è già messa alla ricerca di nuovo personale per ampliare lo staff al lavoro sul sesto capitolo. L'obiettivo è uno solo: fare meglio di Persona 5.

"Grazie al grande supporto che abbiamo ricevuto per Persona 5, siamo pienamente soddisfatti, ma non ci possiamo fermare qui", spiega il director, che prosegue: "Quando abbiamo realizzato Persona 4 avevamo la pressione di fare meglio di Persona 3. Adesso noi dobbiamo creare un Persona 6 che superi il 5, ma con lo staff attuale sarà difficile raggiungere tale risultato. Voglio superare questa grande sfida con tutti coloro che si uniranno a noi. Il nostro ambiente di lavoro è perfetto per coloro che vogliono mettersi alla prova creativamente quando si tratta di offrire nuovi giochi al mondo".

Non è la prima volta che si parla del sesto episodio principale del franchise: in precedenza si erano diffuse voci che vedevano lo sviluppo di Persona 6 più breve rispetto a quello di P5. Basandosi su quanto riportato dal sito ufficiale sul 25° anniversario, il nuovo capitolo potrebbe quindi concretizzarsi entro il prossimo anno, resta ora da aspettare l'annuncio ufficiale.