Persona 6, reveal in arrivo? Atlus promette grandi programmi per il 2021

Dopo il successo riscosso dalla prima pubblicazione di Persona 5, SEGA ha replicato il successo della produzione, con oltre 1,4 milioni di copie vendute per Persona 5 Royal.

La versione ampliata e arricchita del JRPG ha - tra le altre cose - introdotto anche il supporto a molte lingue aggiuntive, italiano incluso. In questo modo, il pubblico di riferimento della produzione ha potuto espandersi ulteriormente. Di recente, il lavoro svolto da Atlus con Persona 5 Royal è valso al gioco l'assegnazione del "Partner Award" in occasione dei PlayStation Awards 2020 Japan Asia. Ad accettare il riconoscimento è stato il team di sviluppo de titolo, che ne ha approfittato per inviare al pubblico un breve messaggio.



Kazuhisa Wasa, Producer e Director della saga presso Atlus, ha commentato il recente successo del JRPG, invitando gli appassionati ad attendere con entusiasmo il 2021. "Visto che il prossimo anno si festeggerà il 25° anniversario della serie Persona, abbiamo in serbo molti progetti entusiasmanti che speriamo voi tutti troverete di vostro gradimento". Il pensiero, evidentemente, è volato subito a un nuovo capitolo. Già nel 2018, infatti, era stato confermato l'avvio dei lavori su Persona 6: potremo avere un primo assaggio della nuova avventura Atlus già tra qualche mese?