Persona 6 rinviato internamente: zero possibilità che esca nel 2023, per un rumor

I Am Hero Too, lo stesso insider che ha rivelato lo scorso mese che Persona 6 e Persona 3 Remake erano in pieno sviluppo, rifila una doccia fredda a quei fan che speravano di ricevere gradite sorprese da Atlus per il 2023.

Tramite le pagine di ResetEra, I Am Hero Too ha dichiarato che Persona 6 è stato rinviato internamente presso Atlus proprio nella giornata di ieri, e che ci sono "assolutamente zero possibilità che esca quest'anno". L'insider non si sbottona particolarmente sulla questione, e non sappiamo quali possano essere gli intoppi che hanno messo un freno allo sviluppo dell'atteso JRPG.

La fonte ha lasciato intendere che, con con buona probabilità, Persona 6 non sarà il prossimo gioco che Atlus pubblicherà sul mercato, e che potrebbe essere persino precedeuto da altri due progetti in cantiere presso la software house di SEGA. Alcuni utenti si aspettano che il titolo possa quantomeno apparire con un teaser al prossimo PlayStation Showcase di Sony; se questo dovesse essere il caso, l'insider ha promesso di fornrie delle future anticipazioni al riguardo.

Come al solito vi invitiamo a prendere con cautela quanto riportato e attendere speranzosi novità da parte di Atlus. La compagnia ha promesso annunci importanti per il 2023 e gli occhi sono tutti puntati su Persona 6.