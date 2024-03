Persona 6 semi-open world e con Social Link più 'fluidi': ancora rumor sul JRPG Atlus

Lo stesso leaker che ha anticipato che Persona 6 proporrà un'ambientazione scolastica come da tradizione della serie, torna nuovamente alla carica per condividere nuovi possibili dettagli sul nuovo JRPG di Atlus.

Il leaker Head on the Block, precedentemente noto come I Am Hero Too, ha affermato che Persona 6 continuerà a sviluppare la formula classica della serie con una nuova ambientazione scolastica, ma questa volta lo farà proponendo una struttura semi-open world. In un post successivo, il leaker è nuovamente intervenuto aggiungendo che il gioco presenterà anche dei Social Link "più fluidi". Questi, per chi non lo sapesse, consentono ai giocatori di stringere legami con i personaggi che popolano il mondo dei vari Persona per ottenere sia per i bonus narrativi che di gameplay. Il leaker afferma che i Social Link di Persona 6 saranno più interattivi e avranno meno restrizioni temporali rispetto ai giochi precedenti del franchise.

Al momento, in ogni caso, non abbiamo modo di sapere se le informazioni riportate siano fondate, specialmente considerando che Atlus non ha ancora presentato ufficialmente il gioco. Ciò che sappiamo è che, dopo il successo senza precedenti di Persona 5, la sussidiaria di SEGA punta molto in alto con Persona 6 e sembra voglia pubblicare il titolo al day one multipiattaforma e in tutte le regioni.