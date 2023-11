Persona 6 tra successo di lancio e 'visione' multipiattaforma: SEGA punta in alto

Durante l'intervista ai giornalisti CNBC di Shuji Utsumi, il COO di SEGA ha confermato l'arrivo di due giochi di Persona nel 2024 e si è detto fiducioso del successo commerciale del prossimo "capitolo numerato" dell'iconica serie ideata da ATLUS.

Le dichiarazioni dell'esponente di SEGA sono state riprese successivamente nel documento condiviso dal publisher e sviluppatore nipponico a margine dell'ultimo report finanziario. Nella sezione sulle Domande e Risposte, i dirigenti di SEGA riferiscono ai propri azionisti e investitori che "l'aumento del numero di piattaforme e di regioni per il lancio di Persona 5 ha comportato un aumento nelle vendite del gioco. Riteniamo perciò probabile che un titolo importante come il prossimo videogioco 'numerato' di Persona possa vendere 5 milioni di copie nell'anno di lancio".

La fiducia espressa dal board dirigenziale di SEGA traspare anche nel passaggio in cui l'azienda giapponese sottolinea come "potremmo riuscire a vendere 5 milioni di copie proponendo il gioco in simultanea su più piattaforme e in tutto il mondo sin dal day one".

L'intenzione dichiarata di SEGA è perciò quella di trasformare Persona 6 in un vero e proprio 'campione di incassi', proprio in funzione dell'interesse degli appassionati e di un lancio internazionale che coinvolga il maggior numero possibile di piattaforme. Mentre aspettiamo di ricevere nuovi dettagli sul sesto capitolo principale di questa iconica IP, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su tutti i giochi della serie di Persona dal peggiore al migliore.