Persona 6: lo sviluppo dovrebbe essere più breve rispetto a quello di P5

Persona 5 ha avuto uno sviluppo piuttosto lungo e travagliato ma nel caso di Persona 6 le cose andranno diversamente, almeno stando a quanto fatto intuire dal produttore Katsura Hashino durante una recente intervista.

Sebbene Persona 6 non sia mai stato annunciato ufficialmente, è chiaro che Atlus stia pensando al futuro della sua celebre saga e secondo alcuni rumor il gioco sarebbe in sviluppo dal 2018 o 2019 con uscita prevista presumibilmente su console old-gen e in futuro anche su piattaforme di attuale generazione, con PC e Switch a rappresentare una incognita.

Se per dare vita a Persona 5 lo studio giapponese ha dovuto fare i conti con problemi legati alle difficoltà di programmazione di PlayStation 3 e alla scarsa conoscenza dell'hardware PS4, nel caso di Persona 6 la tecnologia di base è già pronta e il team può concentrarsi sui contenuti, fattore che inevitabilmente aiuterà ad accorciare i tempi di lavorazione e sviluppo.

E' difficile al momento capire quali siano i piani di Atlus per il futuro di Persona, lo studio sta continuando a produrre spin-off di successo (come Persona 5 Strikers, in arrivo a febbraio in Occidente) ma è chiaro come il pubblico desideri a gran voce anche un nuovo episodio "regolare" della serie.