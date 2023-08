Persona 6: uscita e cosa sappiamo sul sequel di P5

Nonostante Atlus continui a portare avanti i progetti relativi a Persona 5, con l'arrivo di Persona 5 Tactica previsto per il 17 novembre 2023, i fan fremono dal desiderio di scoprire qualcosa sul misterioso Persona 6, ancora mai annunciato ufficialmente dalla compagnia nipponica.

Da molto tempo si susseguono voci di corridoio sull'esistenza del sesto episodio principale della serie, sui suoi contenuti ed anche sulla sua uscita sul mercato. In merito alla possibile finestra di lancio per Persona 6, gli ultimi rumor suggeriscono di doversi armare di santa pazienza visto che ci sarà da attendere ancora molto tempo: secondo il leaker MbKKssTBhz5 il prossimo capitolo non si farà vedere prima del 2026 sul mercato.

In merito alle piattaforme sulle quali potrebbe esordire, se in un primo momento si era ipotizzata un'uscita come esclusiva temporale PlayStation 5, le ultime voci diffuse da Shpeshal Nick sostengono che Persona 6 arriverà al day one anche su Xbox, considerato come i rapporti tra Microsoft ed Atlus si siano rafforzati moltissimo in tempi recenti.

L'insider Midori, che in precedenza ha correttamente rivelato l'esistenza di Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload, sostiene che Carbon è il nome in codice di Persona 6 e che il sesto gioco principale si presenterà ben diverso rispetto ai suoi predecessori in quanto sviluppato da un team composto da autori che non hanno avuto nulla a che fare con i vecchi Persona. Non è chiaro tuttavia che tipo di grossi cambiamenti dovrebbero esserci in Persona 6, se di natura puramente ludica, estetica o entrambi gli aspetti.



Nulla di ufficiale è stato finora rivelato, ma una cosa sembrerebbe certa: il prossimo capitolo è ancora piuttosto lontano dal diventare realtà.