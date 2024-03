Persona 6 verrà pubblicato anche su Nintendo Switch 2 secondo un noto leaker

Il weekend prosegue all'insegna dei rumor su Persona 6. Dopo le dichiarazioni dell'insider di Nate the Hate, secondo il quale il gioco sarebbe in arrivo anche su Xbox ma difficilmente in Game Pass al day one, questa mattina mettiamo a registro anche le indiscrezioni del leaker Midori, che hanno invece a che fare con l'universo Nintendo.

Secondo Midori, leaker noto per le sue presunte conoscenze su tutto ciò che ruota attorno a SEGA e Atlus, Persona 6 sarebbe destinato ad arrivare su Switch 2. La compagnia di sviluppo giapponese dovrebbe dunque continuare a supportare in maniera sistematica gli hardware di Nintendo, un percorso virtuoso intrapreso in un passato relativamente recente con i lanci di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Persona 5 Royal/Strikers/Tactica su Switch.

Midori non ha fornito ulteriori dettagli in merito, ma lo scenario che ha descritto appare plausibile alla luce degli altri rumor che hanno trovato diffusione nelle ultime settimane. Un altro leaker ha infatti fissato il lancio di Persona 6 al 2025, lo stesso anno in cui dovrebbe debuttare la nuova Switch dopo il presunto rinvio interno stabilito da Nintendo. Per Midori, tra l'altro, anche Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio sarebbero previsti su Switch 2. Il leaker non ha specificato se tutti questi giochi godranno anche di una versione per l'attuale Nintendo Switch, ipotesi che a nostro modo di vedere appare molto probabile visto che 140 milioni di console in giro per il mondo non possono certamente essere ignorate.

Infine, Midori ha anche corroborato le indiscrezioni diffuse dall'insider Nate the Hate, che ieri aveva anticipato l'arrivo di Persona 6 anche su Xbox Series X|S, restando tuttavia dubbioso sul lancio al day one in Game Pass.

