Persona 6 anche su Xbox, ma Game Pass improbabile al day one: parla Nate the Hate

Anche questo weekend si apre con delle indiscrezioni su Persona 6, gioco attesissimo nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Atlus. Stavolta a parlarne è Nate the Hate, che segue le orme dell'insider Head on the Block che ci ha fornito degli spunti di discussione nelle scorse settimane.

Intervenendo nell'ultima puntata del podcast DirectXbox, Nate the Hate ha affermato che Persona 6 sarebbe previsto anche su Xbox Series X|S. Non è in grado di dire se tale versione verrà lanciata assieme a quella PlayStation 5, tuttavia le ultime uscite della serie lo rendono abbastanza ottimista in tal senso. Parliamo, nello specifico, di Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload, entrambi arrivati sul mercato in contemporanea su tutte le piattaforme.

A detta di Nate the Hate, in ogni caso, è difficile che Persona 6 debutti al day one in Game Pass come Reload e Tactica. Si tratta, innanzitutto, di un episodio principale, e non di una remastered o uno spin-off; inoltre, per questo stesso motivo, potrebbe vedere il coinvolgimento di Sony in fase di marketing, una presenza che potrebbe ostacolare il lancio in Game Pass sulla piattaforma concorrente. Se così fosse, Microsoft dovrebbe lavorare molto per assicurarsi il gioco in Game Pass, sicuramente più di quanto non abbia già fatto per Reload e Tactica.

Potete ascoltare direttamente l'insider dirigendovi in calce a questa notizia. Arrivati a questo punto dovreste aver capito che le sue parole non sono ufficiali, dunque vi consigliamo di prenderle con le pinze. Nelle scorse settimane l'insider Head on the Block ha invece parlato di Persona 6 come di un progetto completo al 95% con un'ambientazione scolastica, una struttura semi-open world, Social Link più fluidi e una serie DLC post-lancio già in programma.

