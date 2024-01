Persona ASA cancellato? Atlus sarebbe concentrata su Persona 5X, per un leaker

Attraverso una serie di tweet MbKKssTBhz5 spiega che Persona ASA potrebbe essere cancellato in quanto Atlus vorrebbe concentrare tutti i suoi sforzi unicamente su Persona 5X, reinterpretazione per sistemi mobile di Persona 5 . Il leaker aggiunge che il nome ufficiale di Persona ASA sarebbe dovuto essere Persona Grand Stage e, contrariamente a quanto emerso in precedenza, non sarebbe dovuto essere un party game in stile Mario Party, bensì un gioco in stile Teamfight Tactics .

The official title for Persona ASA was Persona Grand Stage. It was in development for PC and mobile devices.



『Persona ASA』の正式タイトルは『ペルソナ・グランド・ステージ』です。 ペルソナシリーズの主要キャラクターが全員登場するゲームでした。 PGSはPCとモバイル向けに開発中だった。 — みどり (@MbKKssTBhz5) January 12, 2024

It is a comment I made last summer. But it was not Mario Party style party game. It was a different style.



PGSはマリオパーティ風のゲームではありませんでした。 そうは言っても、PGSはパーティー ゲームに似ていました。https://t.co/Arh2vsnp6S — みどり (@MbKKssTBhz5) January 13, 2024