Persona: Atlus prepara un annuncio incentrato sulla serie, ma non è Persona 6?

Sono tante le voci di corridoio che circondano la serie di Persona che nel 2021 ha compiuto il suo venticinquesimo anniversario. Atlus vuole festeggiare il traguardo in grande, con iniziative e importanti novità legate al celebre brand JRPG apprezzato in tutto il mondo.

In precedenza si sono diffusi rumor sull'uscita di Persona 6 in esclusiva PlayStation 5, oltre ad un porting di Persona 4 Golden su Nintendo Switch e sistemi PlayStation, che tuttavia per il momento non hanno trovato alcuna conferma. L'unica certezza è che Atlus pubblicherà un grosso gioco nel 2022, e si è ipotizzato che possa trattarsi proprio del sesto capitolo principale della serie. Al momento, però, sembra che il reveal di Persona 6 sia ancora un po' lontano: Atlus starebbe preparando un annuncio basato sul franchise per il mese di febbraio, tuttavia potrebbe non essere collegato a un gioco vero e proprio.

Un tweet riportato su Reddit, infatti, segnala l'esistenza di un account giapponese chiamato @/P25th_fes, creato nell'ultimo mese e che riporta un banner mai pubblicato prima. Stando ai dettagli dell'account, nella descrizione si cita un ipotetico Festival a tema Persona che si svolgerà in Giappone a partire dal prossimo 28 maggio, senza però fornire particolari dettagli in più. Che l'annuncio di Atlus riguardi proprio questo Festival e non Persona 6 o altri giochi?

Considerato che l'utente che ha riportato l'esistenza dell'account sospetto non si dice sicuro al 100% della sua veridicità, non resta che attendere eventuali conferme dalla software house nipponica.