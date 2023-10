Persona Collection, disponibile a sorpresa per tutti: tre giochi incredibili in uno

Mentre il mondo intero si prepara all'uscita di un gioco di strategia accessibile ma stuzzicante come Persona 5 Tactica, giungono interessanti sorprese proprio da Atlus e SEGA Europe: con una pubblicazione che ha spiazzato l'utenza, The Persona Collection è arrivato sui lidi PlayStation, Microsoft e Nintendo nel corso degli ultimi giorni.

La seconda metà del 2023 e la prima parte del 2024 sono e saranno dei momenti fondamentali per la serie videoludica targata Atlus: con l'uscita di un Remake come quello di Persona 3 Reload che di recente si è mostrato un terzo trailer con un focus sulle attività della strega, Persona è nuovamente sotto la luce dei riflettori mediatici del settore videoludico. Come se non bastasse, però, i fan potranno recuperare tre grandi avventure del franchise grazie ad un unico pacchetto onnicomprensivo.

La Persona Collection contiene al suo interno Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal. Il tutto, rilasciato sul PlayStation Store, sul Microsoft Store e sull'e-Shop di Nintendo al prezzo di 89,99 euro, è disponibile per tutti in un unico pacchetto di contenuti. Pronti a giocare tra grandi esponenti del genere dei giochi di ruolo giapponesi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch? In tal caso, vi suggeriamo di correre ai ripari in previsione dell'ormai imminente pubblicazione di Persona 5 Tactica.