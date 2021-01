Persona: le colonne sonore dei vari capitoli stanno per arrivare su Spotify

Grande notizia per i fan della serie Persona: le musiche dei famosi JRPG sbarcheranno presto su Spotify, per la gioia di tutti gli appassionati. La nuova raccolta porterà in streaming la maggior parte della OST dei vari capitoli del gioco.

A partire dalla mezzanotte del 5 gennaio infatti i fan della celebre saga JRPG potranno godere delle canzoni che li hanno accompagnati durante le varie avventure. In particolare la nuova raccolta sarà composta da ben 746 brani provenienti dai tanti capitoli della serie, a partire da Persona 2 fino ad arrivare al più recente Persona 5. Mancano invece alcuni brani tratti dai rhythm games come Persona 3: Dancing in Moonlight o Persona 5 Dancing in Starlight e dai recentissimi Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers ma è possibile che vengano aggiunte nel futuro prossimo (anche se al momento non ci sono conferme).

Nel luglio scorso Persona 5 Royal, ultimo capitolo delle serie, ha raggiunto quota 1,4 milioni di copie vendute permettendo alla saga di tagliare il traguardo delle 13 milioni di copie totali. Sulla spinta di tale successo SEGA ha promosso l'arrivo di alcuni dei capitoli come Persona 4 Golden anche su PC. In attesa che venga sbloccata, potete trovare la playlist di Persona a questo link.