Persona festeggia il 25° anniversario: il sito anticipa nuovi giochi?

Il 20 settembre di quest'anno, il franchise di Persona spegnerà la sua venticinquesima candelina. Per celebrare la nascita della serie avvenuta con la pubblicazione di Megami Ibunroku Persona in Giappone nel 1996, Atlus ha aperto un nuovo sito ricco di chicche e dettagli intriganti per i fan.

Tanto per cominciare, nell'home page del sito del 25° anniversario di Persona ci sono sette schermi televisivi sui quali campeggia la scritta "Prossimamente". In altre parole, ci aspettano sette differenti annunci legati al franchise. Il primo di essi ci dà appuntamento al settembre di quest'anno, mentre l'ultimo all'autunno del 2022, ciò significa che questa iniziativa andrà avanti per un bel po' di tempo.

Non aspettatevi l'annuncio di sette giochi, ma forse almeno un paio potrebbero scapparci. L'ipotesi nasce dall'analisi di un altra pagina del sito ufficiale di Persona, quella dedicata al merchandise, dove è possibile notare una cartolina di un personaggio e due poster in acrilico oscurati e non ancora pronti per essere mostrati. Che siano associati ad uno o più nuovi episodi di Persona? Tra questi potrebbe figurare anche un gioco mobile presentato da Perfect World Entertainment come Code Name: X, ma che sembrerebbe fare capo proprio alla serie Persona. Una cosa è certa: si preannunciano mesi molto interessanti e ricchi di novità per tutti i fan di Persona.