Persona: Goro Akechi potrebbe diventare protagonista di un gioco tutto suo

Nel 2021 la serie Persona ha compiuto 25 anni, ma i festeggiamenti sono ancora tutto fuorché esauriti. Atlus ha promesso tanti annunci ed eventi, e fino ad oggi di davvero succoso abbiamo ricevuto solo la conferma del remaster di Persona 4 Arena Ultimax. Cosa ci riserva il futuro?

Da tempo si rincorrono i rumor più disparati - qualcuno ha anche suggerito un Persona 6 esclusivo per PS5 e un Persona 4 Golden su PS5, PS4 e Switch - e da quest'oggi possiamo aggiungerne un altro al calderone. Il noto leaker Zippo è tornato alla carica predicendo un nuovo gioco della serie Persona incentrato su Goro Akechi. L'antagonista e anti-eroe di Persona 5 sarebbe quindi destinato a diventare il protagonista di un gioco tutto suo, il quale secondo Zippo dovrebbe rappresentare il quarto annuncio del 25° Anniversario di Persona (al primo, il già citato Persona 4 Arena Ultimax, hanno fatto seguito una Collection esclusiva nello shop di Atlus e dei walpaper digitali).

I dettagli al momento sarebbero molto scarsi, ma Zippo ci ha suggerito di non aspettarci un RPG, dal momento che il gioco in questione dovrebbe incentrarsi sulle avventure e sulle abilità da detective di Akechi. In tempi recenti Zippo ha predetto anche Persona 3 Portable Remaster, anticipazione che tuttavia non si è ancora concretizzata. Il leaker ha tuttavia guadagnato credibilità svelando altri annunci in passato, incluso quello di Persona 4 Arena Ultimax.

A proposito della serie di Atlus, abbiamo festeggiato a modo nostro il suo venticinquesimo anniversario elencando tutti i giochi di Persona dal peggiore al migliore.