Persona, i numeri del successo: la serie Atlus supera le 15 milioni di copie vendute

Nel condividere i dati conclusivi del report annuale di Atlus, i rappresentanti del publisher e sviluppatore giapponese certificano l'avvenuto superamento delle 15 milioni di copie vendute dall'ormai storica serie ruolistica di Persona.

Il report finanziario di Atlus per l'anno fiscale 2020/2021 certifica infatti il successo internazionale della saga JRPG, soffermandosi sui risultati commerciali ottenuti dagli ultimi capitoli della serie. L'azienda di Tokyo rimarca così le ottime vendite di Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers e Persona 4 Golden su PC.

Persona 5 Royal su PS4 - 1,8 milioni di copie

Persona 5 Strikers su PS4, Nintendo Switch e PC - 1,5 milioni di copie

Persona 4 Golden su PC - 900.000 copie

Nel commentare i risultati finanziari della serie di Persona, i dirigenti di Atlus osservano come le vendite registrate nei mercati nordamericani, europei e asiatici di riferimento siano state "notevolmente superiori alle aspettative, con un riscontro estremamente elevato da parte del pubblico estero".

Forte del successo commerciale di Persona, come pure di Shin Megami Tensei, Atlus pensa in grande e guarda con fiducia al futuro pianificando dei lanci globali per le proprie IP e la promessa di supportare un più ampio ventaglio di piattaforme ed ecosistemi videoludici.