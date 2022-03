Persona, dal peggiore al migliore: la classifica dei videogiochi della serie

La saga di Persona può contare su decine di titoli tra giochi "regolari", spin-off, remake e riedizioni: ma qual è il miglior gioco della saga di Atlus? La classifica, dal peggiore al migliore.

Nell'impaziente attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Atlus con gli indizi su Persona 6 nell'artwork per i 25 anni della saga, abbiamo così ripercorso idealmente l'intera epopea ruolistica per riassumere i pregi e difetti di tutti i capitoli che si sono avvicendati sul mercato dalla seconda metà degli anni '90 ad oggi.

Ai due estremi della nostra speciale graduatoria troviamo Revelations Persona e P5 Royal. Lanciato nel '96 su PlayStation e trasposto su PSP 13 anni più tardi, Revelations Persona è il capostipite della serie ma, al tempo stesso, il capitolo meno riuscito dell'intera IP, in funzione della mancanza di tutte quelle dinamiche di gameplay (e non solo) che, da P3 in avanti, contraddistinguono la saga e la rendono così amata dai suoi fan.

Nello spirito di un miglioramento costante dell'esperienza di gioco su cui si basa il lavoro di Atlus, è perciò impossibile non piazzare Persona 5 Royal in testa alla nostra classifica. L'ultima iterazione del kolossal GDR dedicato ai Ladri di Cuori ha infatti saputo correggere i difetti residuali di P5 e snellire le fasi più tediose della sua progressione, restituendo ai giocatori molto più tempo libero e una storia ancora più immersiva, specie per il pubblico nostrano in ragione della piena traduzione in lingua italiana.

Per un approfondimento ulteriore sul tema, oltre al video che campeggia a inizio articolo potete leggere il nostro speciale a firma di Antonello "Kirito" Bello sulla classifica di Persona, dal capitolo peggiore al migliore.