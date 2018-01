Persona: i prossimi giochi della serie potrebbero uscire anche su PC e Switch?

ha lanciato un sondaggio su, con l'obiettivo di ottenere feedback preziosi riguardo il futuro della popolare serie JRPG.

In particolare, sono due le domande che hanno destato l'interesse della community: la prima è legata all piattaforme sulle quali i giocatori vorrebbero vedere il prossimo Persona ed eventuali spin-off. Tra queste figurano Switch, PC, Nintendo 3DS, Smartphone/Tablet, PlayStation VR, PlayStation 4 e Vita, mentre non si fa cenno a Xbox One.

Atlus sta poi sondando il terreno su eventuali remake dei suoi principali franchise, chiedendo alla community di quale serie vorrebbero vedere remake, indicando giochi delle serie Devil Survivor, Shin Megami Tensei e Etrian Odyssey.

La serie Persona è sempre più popolare anche in Occidente, tra le novità in arrivo citiamo l'arrivo di Persona 5 Dancing Star Night, Persona 3 Dancing Moon Night e della nuova serie animata attualmente in produzione.