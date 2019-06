Persona Q2 New Cinema Labyrinth arriva in Europa su Nintendo 3DS

Persona Q2 è ora disponibile per Nintendo 3DS. L’attesissimo sequel del primo Persona viene pubblicato per la prima volta su questa piattaforma. In Persona Q2 ritornerà l’iconico cast di Persona 3 e Persona 4 e arriveranno alcuni personaggi di Persona 3 Portable e Persona 5, amatissimi dai fan!

Caratteristiche chiave di Persona Q2 New Cinema Labyrinth

Joker protagonista - Immergiti in una storia stimolante dal punto di vista del protagonista di Persona 5 mentre tu e gli altri Phantom Thieves incontrate il S.E.E.S. di Persona 3 e il team investigativo di Persona 4 in un mondo cinematografico!

- Immergiti in una storia stimolante dal punto di vista del protagonista di Persona 5 mentre tu e gli altri Phantom Thieves incontrate il S.E.E.S. di Persona 3 e il team investigativo di Persona 4 in un mondo cinematografico! L'eroina femminile di Persona 3 Portable ruba i riflettori - Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà caratterizzato dall'aggiunta tanto attesa dell'eroina femminile di P3P che giocherà un ruolo chiave nella tua avventura attraverso il silver screen!

- Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà caratterizzato dall'aggiunta tanto attesa dell'eroina femminile di P3P che giocherà un ruolo chiave nella tua avventura attraverso il silver screen! Un omaggio ai film Classici : esplora una serie di labirinti che parodiano i generi di film popolari con un sacco di riferimenti che i veri fan del cinema apprezzeranno!

: esplora una serie di labirinti che parodiano i generi di film popolari con un sacco di riferimenti che i veri fan del cinema apprezzeranno! We've Got Company - Persona Q2 espande i sistemi di combattimento di Persona Q e Persona 5, inclusa una nuova funzione Unison. Completando le missioni secondarie, alcuni gruppi e coppie si uniranno per scatenare il loro attacco speciale!

Per gli Aficionados di cinema del mondo

Immergiti in Persona Q2: New Cinema Labyrinth grazie alla sua traccia audio vocale giapponese con sottotitoli in inglese. Per la prima volta, molti fan ascolteranno le voci giapponesi originali del cast di Persona 3!