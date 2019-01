Persona Q2 New Cinema Labyrinth arriverà in Europa nel 2019?

Come segnalato da Gematsu, nelle scorse ore la rating board australiana ha valutato Persona Q2 New Cinema Labyrinth per Nintendo 3DS, facendo pensare quindi ad un possibile approdo del gioco anche sui territori occidentali.

Persona Q2 New Cinema Labyrinth è stato lanciato in Giappone lo scorso mese di novembre, SEGA e Atlus non hanno mai annunciato una localizzazione occidentale per questo progetto ma la comparsa sull'Australian Rating Board farebbe presagire una possibile traduzione in lingua inglese e la volontà di commercializzare il gioco in Nord America, Europe e Australia/Oceania.

Non ci resta che attendere comunicazioni da parte del publisher, Persona Q2 New Cinema Labyrinth potrebbe arrivare in Occidente nel corso del 2019, probabilmente nel solo formato digitale, una pubblicazione in versione fisica appare improbabile considerando le scarse vendite software 3DS nel nostro territorio.