Persona Q2: New Cinema Labyrinth, ecco tutti i protagonisti del gioco

Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà disponibile per Nintendo 3DS il 4 giugno, 2019, ma prima di affrontare il male celato dietro al silver screen, è ora possibile conoscere i performer protagonisti dell'attesissimo gioco. Tra essi c'è una certa eroina che fa il suo debutto in questa serie.

Inoltre, sul sito ufficiale di Persona Q2: New Cinema Labyrinth è possibile scoprire ulteriori dettagli sulla storia e sulle caratteristiche del gioco e conoscere in maniera approfondita anche i protagonisti.

Ecco l'elenco completo dei DLC presenti al lancio del gioco:





La Launch Edition di Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà disponibile solo per coloro che effettueranno il pre-order e in numero limitato al lancio, fino ad esaurimento scorte. Questa versione includerà una copia del gioco per Nintendo 3DS e un artbook.



Caratteristiche chiave di Persona Q2: New Cinema Labyrinth:

Joker protagonista - Immergiti in una storia stimolante dal punto di vista del protagonista di Persona 5 mentre tu e gli altri Phantom Thieves incontrate il S.E.E.S. di Persona 3 e il team investigativo di Persona 4 in un mondo cinematografico!

L'eroina femminile di Persona 3 Portable ruba i riflettori - Persona Q2: New Cinema Labyrinth sarà caratterizzato dall'aggiunta tanto attesa dell'eroina femminile di P3P che giocherà un ruolo chiave nella tua avventura attraverso il silver screen!

Un omaggio ai film Classici: esplora una serie di labirinti che parodiano i generi di film popolari con un sacco di riferimenti che i veri fan del cinema apprezzeranno!

We've Got Company - Persona Q2 espande i sistemi di combattimento di Persona Q e Persona 5, inclusa una nuova funzione Unison. Completando le missioni secondarie, alcuni gruppi e coppie si uniranno per scatenare il loro attacco speciale!