Persona Q2 New Cinema Labyrinth si mostra in un nuovo Story Trailer

Nel corso dell'estate 2018, Atlus ha svelato al pubblico numerosi progetti legati al brand "Persona", tra cui Persona Q2: New Cinema Labyrinth. Inizialmente presentato per il mercato giapponese, l'esordio del Gioco è stato successivamente confermato anche per l'Europa.

Il primo Trailer di Annuncio di Persona Q2: New Cinema Labyrinth ha consentito alla Community di dare un primo sguardo alle atmosfere e alle ambientazioni che caratterizzano questo nuovo progetto videoludico di Casa Atlus. La Software House ci fornisce invece ora un'interessante opportunità per approfondire le vicende narrative protagoniste di questo nuovo Titolo. Atlus ha infatti recentemente pubblicato un nuovo Story Trailer dotato di sottotitoli in lingua inglese. Come di consueto, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.

Vi ricordiamo che all'interno di Persona Q2: New Cinema Labyrinth faranno il loro ritorno i Phantom Thieves, già protagonisti dell'acclamato Persona 5. Tema portante di questa nuova produzione sarà il mondo del Cinema. I giovani personaggi si ritroveranno infatti intrappolati all'interno di diversi dungeon, ognuno dei quali legato a particolari generi cinematografici. Vi rammentiamo inoltre in chiusura che questo nuovo Gioco legato al Brand Persona è attualmente atteso in esclusiva su Nintendo 3DS. La data di pubblicazione occidentale, e dunque Europea, è fissata per il prossimo 4 giugno 2019.