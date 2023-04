Persona: un sondaggio svela il capitolo preferito dai giocatori giapponesi

Dopo aver scoperto chi è il personaggio più amato di Persona (quantomeno dalla community del sud-est asiatico), ecco che un nuovo sondaggio ci svela qual è il capitolo della longeva serie ruolistica preferita dai giocatori giapponesi.

La società Netorabo Survey Team ha condotto un sondaggio di ricerca per scoprire quali sono i videogiochi della serie curata da Atlus più amati dalla fanbase giapponese. Il franchise è sempre accolto con grande entusiasmo in territorio nipponico ed ha sensibilmente incrementato il suo successo commerciale anche in Occidente con l'arrivo di Persona 5 e la sua riedizione, Persona 5 Royal.

1.341 fan giapponesi della saga JRPG hanno votato nel sondaggio ed hanno eletto Persona 3 il loro capitolo preferito in assoluto. Di seguito vi riportiamo in ordine di voti ricevuti i capitoli del franchise più amati dagli utenti nipponici:

Persona 3 (428 voti) Persona 5 (401 voti) Persona 4 (304 voti) Persona 2 (85 voti) Revelations: Persona (50 voti) Persona 5 Strikers (41 voti) Persona Q: Shadow of The Labyrith (11 voti) Persona Q2: New Cinemma Labyrinth (9 voti) Dancing All Night, Dancing in Monligth, Dancing in Starlight a pari merito (3 voti) Persona 4 Arena Ultimax (2 voti) Persona 4 Arena (1 voti)

Dopo l'arrivo di Persona 3 Portable Remastered in formato multipiattaforma avvenuto quest'anno, i rumor vogliono Atlus al lavoro su Persona 3 Remake, oltre che sull'atteso sesto capitolo numerato del franchise. Qual è il vostro capitolo della serie di Persona che più vi è piaciuto? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.