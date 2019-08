Persona: Sony conferma l'importanza della serie Atlus per Playstation

Nel corso della giornata di venerdì 30 agosto, si è tenuto in Giappone la Persona 5 Royal Experience, evento speciale dedicato alla nuova versione del JRPG.

L'appuntamento prevedeva la trasmissione, esclusivamente in Giappone, di uno streaming dedicato proprio a Person 5 Royal. Prima che quest'ultimo prendesse il via, tuttavia, il palco dell'evento ha accolto una serie di ospiti di eccezione. Come segnalato sul forum ResetEra, parliamo in particolare dei seguenti membri di Atlus, SEGA e Sony:

Naoto Hiraoka (Company Director di Atlus)

Kazuhisa Wada (Producer presso Atlus)

Shigenori Soejima (Character designer presso Atlus )

Shoji Meguro (Compositore presso Atlus )

Atsushi Morita (Director di Sony Interactive Entertainment)

Hideki Okamura (Executive Manager e COO di SEGA)

Secondo quanto riportato, durante il loro intervento sul palco del Persona 5 Royal Experience, questi ultimi hanno espresso le proprie impressioni e sensazioni relative a Persona 5 Royal e alla saga JRPG in generale. In questo contesto, particolarmente interessante è stato l'intervento di Atsushi Morita, che ha approfittato dell'occasione per sottolineare l'importanza del rapporto tra i brand Persona e Playstation. Morita ha infatti evidenziato come la serie non sia di grande rilevanza solo per Atlus e SEGA, ma anche per la stessa Sony, in quanto proprietaria di piattaforme di gioco.



In attesa del lancio di Persona 5 Royal, Atlus ha già confermato, nel corso del maggio 2018, di aver iniziato i lavori per lo sviluppo di Persona 6. Ad ora, non sono note le piattaforme di pubblicazione previste per il JRPG.