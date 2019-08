Persona supera le 10 milioni di copie vendute: fissato a fine agosto un evento su P5 Royal

Nelle infuocate giornate della Gamescom 2019 che precedono l'apertura della nuova edizione del Tokyo Game Show, i vertici di Atlus ci informano che la serie di Persona ha superato le 10 milioni di copie vendute. Il publisher e sviluppatore giapponese fissa inoltre per il 30 agosto un evento dedicato a Persona 5 Royal.

L'evento che celebrerà il successo internazionale della saga dei Ladri Fantasma svelando nuovi dettagli sul prossimo capitolo della loro epopea ruolistica si terrà alle ore 13:00 italiane di venerdì 30 agosto presso il Billboard Live di Tokyo, ma sarà trasmesso in streaming esclusivamente in Giappone attraverso il canale Abema Anime 2 di Abema TV.

Nel corso dell'evento sarà possibile ammirare delle scene di gameplay inedite, un nuovo trailer in cinematica, un concerto "a tema" di Lyn, una visual novel dedicata a Joker e un panel con tante informazioni sul titolo: nonostante l'esclusività del canale tematico giapponese sullo show, con ogni probabilità saremo in grado di scoprire tutte le novità dello streaming attraverso la ripubblicazione dei momenti salienti dell'evento su YouTube da parte dei fan della serie.

Nell'attesa di scoprire quali saranno le novità su Persona 5 Royal che ci attendono nel corso dello show di fine agosto, vi ricordiamo che il kolossal ruolistico di Atlus approderà in Occidente nella primavera del 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro.