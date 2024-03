Persona vola a 22.6 milioni di copie distribuite grazie al successo di P3 e P5

Atlus ha annunciato che la serie Persona ha raggiunto e superato quota 22.6 milioni di unità distribuite e per l'occasione la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 3 Reload per celebrare il Promised Day (5 marzo).

Persona 3 Reload è uscito il 2 febbraio ed ha venduto oltre un milione di copie diventando il gioco Atlus venduto più velocemente nella storia dell'azienda giapponese. Persona 3 Reload ha contribuito al raggiungimento delle 22.6 milioni di unità distribuite dalla serie, anche se il maggior contributo in tal senso deriva da Persona 5 con oltre nove milioni di copie vendute.

Questi dati sono relativi all'intera miniserie Persona 5 e includono le vendite dell'originale Persona 5, della riedizione Persona 5 Royal e di Persona 5 Strikers e Persona 5 Dancing in Starlight mentre sono escluse le vendite del più recente Persona 5 Tactica uscito lo scorso autunno.

Secondo alcuni rumor, Atlus sarebbe al lavoro sui remake di Persona 2 e Persona 4 oltre ad avere in cantiere un DLC per Persona 3 Reload e quanto pare un porting del gioco per Nintendo Switch 2, in sviluppo insieme alla conversione di Metaphor ReFantazio. Nessuno di questi titoli è stato al momento confermato e dunque per ora si tratta solamente di rumor non confermati.