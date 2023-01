Quali sono i personaggi più amati di Persona 5? Lo svela il sondaggio ufficiale

Persona 5 è stato un grande successo commerciale per Atlus, e con il lancio finalmente multipiattaforma del JRPG la serie è destinata ad accogliere un bacino d'utenza sempre più esteso. Ma quali sono i personaggi che più di altri sono riusciti a fare breccia nel cuore dei giocatori?

Il cast di Persona 5 è ricco di personaggi che sono riusciti a rendere memorabile la storia del JRPG, ma come in tutte le serie ce ne sono alcuni che sono più popolari di altri. Ne sono consapevoli anche Atlus e SEGA, che hanno lanciato un sondaggio ufficiale per stilare la classifica dei personaggi più amati di Persona 5, inclusa ovviamente anche la versione The Royal.

Di seguito vi riportiamo la classifica dei 10 personaggi più amati di Persona 5, stando ai risultati ottenuti dal sondaggio condotto da Atlus:

Hero / Joker Makoto Niijima Kasumi Yoshizawa Futaba Sakura Goro Akechi Ann Takamaki Yusuke Kitagawa Morgana Ryuji Sakamoto Haru Okumura

Il vostro personaggio preferito di Persona 5 è presente in questa classifica? Fateci sapere chi più degli altri vi ha conquistato durante la vostra partita al JRPG.

Sebbene il vero nome del protagonista di Persona 5 sia stato rivelato dagli utenti che hanno scandagliato i segreti della versione PC, Atlus continua formalmente a riferirsi all'eroe mascherato in modo generico o con il suo nome d'arte Joker.