Quali sono i personaggi più amati della serie Final Fantasy?

La serie Final Fantasy compie 35 anni e come parte dei festeggiamenti, Square Enix ha lanciato un sondaggio per eleggere il personaggio in assoluto più amato dai giocatori giapponesi. Il risultato potrebbe stupirvi.

Al primo posto troviamo Emet-Selch di Final Fantasy XIV, mentre in seconda posizione Wakka seguito da Cloud di Final Fantasy VII. Tifa si posiziona al quarto posto con a seguire Zidane di Final Fantasy IX e Aerith sempre da Final Fantasy VII, G'raha Tia, Vivi e Tidus chiudono invece la Top 10.

Personaggi di Final Fantasy più amati

Emet-Selch (FF14) Wakka (FF10) Cloud (FF7) Tifa (FF7) Zidane (FF9) Aerith (FF7) G'raha Tia (FF14) Vivi (FF9) Tidus (FF10) Haurchefant (FF14) Squall (FF8) Terra (FF6) Yuna (FF10) Lightning (FF13) Bartz (FF5) Noctis (FF15) Celes (FF6) Zack (FF7) Locke (FF6) Sephiroth (FF7)

Proseguendo troviamo poi Squall di Final Fantasy 8 in undicesima posizione, Yuna di FF X al tredicesimo posto e Lighting di Final Fantasy XIII al quattordicesimo posto. Noctis di Final Fantasy XV è solo sedicesimo mentre a chiudere la top 20 troviamo Sepiroth di Final Fantasy VII.

Siete d'accordo con queste scelte oppure no? Da notare come sia presente un solo personaggio dell'era pre Final Fantasy VII, ovvero Locke di Final Fantasy VI, a testimonianza di come il settimo capitolo abbia rappresentato una vera svolta per la saga di giochi di ruolo Square Enix.