I personaggi di Borderlands 3 in una serie di nuove immagini

In seguito al tanto atteso reveal ufficiale, giunto nel corso del PAX East di Boston, i tanti fan dell'irriverente serie di Gearbox sono in paziente attesa che la compagnia mostri il primo video gameplay di Borderlands 3, atteso per il primo maggio.

Nel frattempo, ecco emergere su Shift (il portale tramite cui Gearbox distribuisce varie ricompense extra ai giocatori di Borderlands) alcune nuove immagini stilizzate dedicate ai protagonisti di questa nuova avventura, tra cui troviamo Amara, Zane, e Moze. Ognuno dei nostri eroi è ritratto individualmente per mezzo di artwork esteticamente ispirati ed efficaci nello descrivere i tratti principali dei personaggi, ma abbiamo anche una foto di gruppo in cui posa la gang al completo. Cosa ne pensate di queste nuove immagini del gioco?

Ricordiamo ai lettori che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Partecipando al programma Insider della Cripta avete l'occasione di ottenere dei bonus in-game. In attesa che venga finalmente mostrato il primo video gameplay del gioco, potete gustarvi un filmato che ripercorre l'intera serie di Geabox. Per ulteriori approfondimenti al riguardo, vi raccomandiamo di leggere la nostra Anteprima dedicata a Borderlands 3.