I personaggi femminili di Yakuza: Like a Dragon si presentano in nuovi screenshot

Manca ancora un bel po' di tempo alla pubblicazione giapponese di Yakuza: Like a Dragon, prevista nel corso del 2020, ma SEGA sa come tenere alta l'attenzione dei suoi fan. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha svelato cinque nuovi personaggi femminili.

I modelli digitali sono basati sulle fattezze delle vincitrici di un'audizione che si è tenuta la scorsa estate. Eri Kamataki era la presidentessa di una compagnia dolciaria: quando il protagonista Ichiban Kasuga ha preso il suo posto, Eri ha assunto il ruolo di segretaria. È molto calma e tende a svenire quando succedere qualcosa di inaspettato. Iroha Yanagi lavora al bar "Survivor", ed è un'ottima ascoltatrice. Ichiban le racconta molte storie quando fa visita al locale. Sumire Sawa è la manager di una fabbrica: è molto talentuosa e abile nelle riparazioni, ma ha pochi macchinari a disposizione. Manae Miyakoshi è la receptionist di una scuola professionale frequentata da Ichiban. È sempre molto felice di aiutare le persone che vogliono crescere professionalmente. Ririka lavora nell'agenzia Hello Work, dove il protagonista si rivolge di tanto in tanto per cambiare lavoro. Ha una forte personalità.

Potete ammirare gli screenshot nella galleria in calce a questa notizia. Yakuza: Like a Dragon, verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 in Giappone nel corso del 2020. SEGA non ha ancora fornito dettagli sulla commercializzazione in Occidente. Il titolo vedrà il ritorno di molti personaggi storici della serie e anche di Nugget il Pollo! Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima di Yakuza: Like a Dragon.