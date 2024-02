Quanti personaggi giocabili ci sono in Final Fantasy 7 Rebirth?

Final Fantasy VII Rebirth promette di offrire un cast di personaggi giocabili molto più ricco rispetto a quello sperimentato in Final Fantasy VII Remake, con ciascun membro del party dotato di proprie abilità e caratteristiche peculiari pronte ad essere scatenate in battaglia.

Ma di preciso quanti sono i personaggi giocabili nella seconda parte del remake di Final Fantasy VII? Il party principale conterrà tutto 7 membri a disposizione dei giocatori, trattasi di Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Yuffie già visti in Final Fantasy VII Remake e l'espansione Intergrade, ai quali si aggiungono le new entry Red XIII (presente solo come personaggio non giocabile nel gioco precedente) e Cait Sith.

Oltre a questi bisogna inoltre citare la presenza di Sephiroth come personaggio giocabile per un breve tratto dell'avventura. Per l'occasione il celebre antagonista verrà proposto in una versione depotenziata e dunque in linea con il regolare gameplay del gioco in modo così da renderlo bilanciato. Final Fantasy 7 Rebirth evolverà il personaggio di Sephiroth in maniera sorprendente, rivelandosi dunque uno degli aspetti più interessanti del gioco.

Non saranno invece giocabili Cid e Vincent: Square Enix ha già confermato che gli ultimi due personaggi del cast originale del settimo capitolo saranno disponibili solo nel futuro Final Fantasy VII Remake Parte 3. Cid e Vincent saranno comunque presenti in Final Fantasy VII Rebirth come personaggi secondari dal ruolo in ogni caso rilevante in ottica narrativa.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Final Fantasy 7 Rebirth, così da scoprire ancora più nel dettaglio le potenzialità della promettente esclusiva temporale PS5 disponibile dal 29 febbraio 2024.