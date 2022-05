Quali personaggi ci sono in Gotham Knights, c'è Batman?

Gotham Knights è uno dei titoli più attesi per gli ultimi mesi del 2022. L'Action/RPG con protagonisti i supereroi della DC Comics farà il suo debutto il prossimo 25 ottobre, e promette di rivelarsi un'esperienza coinvolgente sia in single player, sia in multiplayer cooperativo online per due giocatori.

Essendo possibile vestire i panni di protagonisti multipli, quali sono i personaggi presenti in Gotham Knights? Come confermato al momento della presentazione del gioco firmato WB Games Montreal, l'avventura permetterà ai giocatori di vestire i panni di Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood, il cui compito è proteggere Gotham City dalle attività criminali sempre più intense guidate da famosi villain quali il Pinguino, Mr. Freeze e la Corte dei Gufi. Il gruppo di eroi potrà comunque contare sul sostegno del maggiordomo Alfred Pennyworth e dell'agente di polizia Renee Montoya per affrontare i gruppi criminali che imperversano in città.

E Batman sarà presente? Purtroppo l'iconico Uomo Pipistrello non farà parte dell'avventura: la storia di Gotham Knights prende il via dopo la sua morte, e non sarà dunque possibile vestire i suoi panni. Sarà comunque lo stesso Batman, tramite un messaggio pre-registrato, a lasciare a Robin ed i suoi compagni l'importante compito di difendere Gotham ora che non c'è più. Non sarà presente nemmeno il commissario James Gordon, morto anch'egli prima degli eventi del gioco.

In attesa del suo debutto nei negozi, ricordiamo che le versioni PS4 e Xbox One di Gotham Knights sono state cancellate, rendendolo così un progetto solo per next-gen. Scoprite inoltre se Gotham Knights avrà il doppiaggio in italiano oppure no.