Quali sono i personaggi gratis di Genshin Impact?

Sebbene Genshin Impact faccia delle loot box il meccanismo principale attraverso il quale ampliare il roster di personaggi a disposizione del giocatore, esistono anche alcuni eroi che si possono ottenere in maniera del tutto gratuita completando attività in game. Scopriamo insieme quali sono e come sbloccarli.

Ecco l'elenco completo dei personaggi di Genshin Impact che si ottengono gratuitamente:

Aether/Lumine (5 Stelle Anemo, usa la spada): è il personaggio predefinito, si sblocca iniziando il gioco

è il personaggio predefinito, si sblocca iniziando il gioco Aether/Lumine (5 Stelle Geo, usa la spada): si sblocca interagendo con una Statua dei Sette nella regione di Liyue

si sblocca interagendo con una Statua dei Sette nella regione di Liyue Aether/Lumine (5 Stelle Electro, usa la spada): si sblocca interagendo con una Statua dei Sette nella regione di Inazuma

si sblocca interagendo con una Statua dei Sette nella regione di Inazuma Aether/Lumine (5 Stelle Dendro, usa la spada): si sblocca interagendo con una Statua dei Sette nella regione di Sumeru

si sblocca interagendo con una Statua dei Sette nella regione di Sumeru Amber (4 Stelle Pyro, usa l'arco): si sblocca completando le prime missioni della storia

si sblocca completando le prime missioni della storia Kaeya (4 Stelle Cryo, usa la spada): si sblocca completando le prime missioni della storia

si sblocca completando le prime missioni della storia Lisa (4 Stelle Electro, usa il catalizzatore): si sblocca completando le prime missioni della storia

si sblocca completando le prime missioni della storia Xiangling (4 Stelle Pyro, usa la lancia): si sblocca completando tutto il terzo piano dell'Abisso a Spirale, la modalità endgame

si sblocca completando tutto il terzo piano dell'Abisso a Spirale, la modalità endgame Collei (4 Stelle Dendro, usa l'arco): si sblocca completando tutto il quarto piano dell'Abisso a Spirale, la modalità endgame

si sblocca completando tutto il quarto piano dell'Abisso a Spirale, la modalità endgame Barbara (4 Stelle Hydro, usa il catalizzatore): si sblocca raggiungendo il Grado dell'Avventuriero 18

si sblocca raggiungendo il Grado dell'Avventuriero 18 Noelle (4 Stelle Geo, usa lo spadone): è un personaggio garantito nel banner dedicato ai nuovi giocatori

L'unico personaggio gratis non più disponibile è Aloy di Horizon Forbidden West, un 5 Stelle che è stato regalato a tutti i giocatori - a prescindere dalla piattaforma - per un periodo di tempo limitato e che non si può più sbloccare nemmeno pagando. Va inoltre precisato che, in maniera regolare, gli sviluppatori permettono di ottenere personaggi gratis prendendo parte agli eventi e durante il Capodanno Cinese viene data agli utenti la possibilità di ottenere un eroe 4 Stelle scegliendo tra tutti quelli che provengono da Liyue, la regione ispirata proprio alla Cina.