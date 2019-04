I personaggi di Kingdom Hearts 3 prendono vita in nuove Action Figure di Square Enix

Nel corso del mese di gennaio 2019, Kingdom Hearts 3 ha finalmente debuttato su Playstation 4 ed Xbox One, consentendo agli appassionati di conoscere l'epilogo della Saga del Dark Seeker.

Le avventure dei Giocatori nel mondo di Kingdom Hearts 3, tuttavia non sembrano essere ancora terminate. In seguito alla pubblicazione dell'atteso Titolo, infatti, lo storico director della saga videoludica, Tetsuya Nomura ha confermato che sono in programma alcuni DLC e un'espansione di KH3. Purtroppo, ad ora Square Enix non ha fornito informazioni precise in merito al periodo di pubblicazione di questi nuovi contenuti.

Tuttavia, per ingannare l'attesa, vi segnaliamo che la Sofware House ha annunciato alcune Action Figure di Kingdom Hearts 3, attualmente disponibili per il preordine sullo Store europeo di Square Enix. Tra i personaggi raffigurati dalle nuove proposte della collana "BRING ARTS" troviamo alcuni dei protagonisti più amati della Saga. Immancabile Sora, che si presenta con l'abbigliamento indossato nel mondo dedicato alle vicende della saga cinematografica Pirati dei Caraibi. Al protagonista si affiancano le figure raffiguranti Kairi e l'amatissimo Axel. Per maggiori dettagli, potete dare uno sguardo alle immagini che trovate in calce a questa news, cosa ve ne pare, vi piacciono?



In attesa di maggiori informazioni sui nuovi contenuti previsti per il Gioco, trovate sulle pagine di Everyeye uno speciale dedicato alla narrazione e al finale di KH3, a cura di Antonello "Kirito" Bello.