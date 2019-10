Personaggi di Marvel's Avengers: Crystal Dynamics già al lavoro su ulteriori eroi

Ad oggi, Crystal Dynamics ha svelato al pubblico quelli che saranno i principali personaggi chiave nella narrazione di Marvel's Avengers, nuova produzione videoludica dedicata all'universo della Casa delle Idee.

Nel corso del New York Comic-Con, il team di sviluppo ha in particolare mostrato il primo gameplay trailer di Ms Marvel, svelando così che Kamala Khan sarà presente nel titolo come personaggio giocabile. La ragazza, inoltre, avrà un ruolo centrale nello svilupparsi della trama di Marvel's Avengers. Oltre a Ms Marvel, i giocatori avranno la possibilità di vestire i panni dei più celebri Vendicatori, tra i quali troviamo Thor, Hulk, Captain America, Vedova Nera ed Iron Man. Il roster superoistico del gioco è tuttavia destinato ad espandersi in seguito al lancio della pubblicazione, tramite DLC gratuiti che introdurranno nuovi eroi.



Proprio su questo elemento, si è recentemente espresso Rich Briggs, Senior Bran Director presso Crystal Dynamics. Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, quest'ultimo ha infatti sottolineato come gli sviluppatori al lavoro sul gioco siano grandi fan dei fumetti Marvel: "[...] abbiamo ottant'anni di storia a cui attingere. Ovviamente, noi oggi stiamo parlando solo dei sei eroi principali, ma quando pensi al fatto che vogliamo rendere disponibili nuovi eroi che arrivano con le proprie abilità e portano la propria nuova narrativa nel corso degli anni, ci sono per noi parecchie cose a cui ispirarsi. Abbiamo già parecchie cose in lavorazione, che non siamo pronti a svelare per il momento [...]". Cosa ne pensate, quali personaggi vorreste vedere entrare nell'universo videoludico di Marvel's Avengers?