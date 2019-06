Personaggi di Marvel's Avengers: nessun piano per modificare il character design

Nel corso dell'E3 2019, in occasione della conferenza Square Enix, il team di Crystal Dynamics ha finalmente presentato al pubblico il proprio progetto videoludico a tema Vendicatori.

La pubblicazione del primo trailer di Marvel's Avengers ha tuttavia generato un certo malcontento in parte della community che attendeva con ansia il reveal del gioco. Tali critiche si sono in particolar modo concentrate sulle differenze estetiche che caratterizzerebbero i protagonisti del videogioco dalla loro controparte cinematografica. La software house, tuttavia, si è dimostrata piuttosto serena in merito.

Nel corso di un'intervista, Shaun Escagin, lead creative director presso Crystal Dynamics ha infatti così commentato le critiche ricevute: "Ascoltiamo sempre, ed accogliamo con piacere, i feedback provenienti dalla nostra community. Attualmente non ci sono piani per modificare il nostro character design". Tuttavia, il direttore creativo del progetto ha anche voluto evidenziare alcuni importanti elementi, sottolineando come il trailer mostrato in occasione dell'E3 rappresenti ancora una versione pre-alpha del gioco e che, dunque, "il livello di dettaglio ed il perfezionamento complessivo dei modelli dei personaggi continueranno assolutamente a migliorare con l'avvicinarsi della data di lancio".

In chiusura, ne approfittiamo per ricordare ai lettori che nell'ambito del supporto post lancio, Crystal Dynamics renderà disponibili ulteriori erori in maniera gratuita.