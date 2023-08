Quali personaggi ci sono in Marvel's Spider-Man 2? La lista completa

Vi avevamo già proposto una lista di tutti i personaggi di Marvel's Spider-Man 2 ma a riguardo ci sono importanti aggiornamenti dal momento che i trailer più recenti hanno messo in scena nuovi villain ed eroi del videogioco Insomniac Games.

Ad oggi dunque la lista dei personaggi include Peter Parker, Miles Morales, J. Jonah Jameson e Mary Jane senza dimenticare i cattivi di Marvel's Spider-Man 2: ecco la lista completa:

Marvel's Spider-Man 2 personaggi e villain

Peter Parker/Spider-Man

Miles Morales/Spider-Man

Mary Jane Watson (MJ)

Rio Morales

Prowler

Lizard

Mister Negative

Wraith

Black Cat

Taskmaster

Tombstone

Shocker

Venom

Kraven Il Cacciatore

Grizzly

Harry Osborn

Norman Osborn

J. Jonah Jameson

Ganke Lee

Ad oggi i personaggi ufficialmente confermati sono 19, tra i cattivi troviamo dunque Mister Negativo già visto in Marvel's Spider-Man, chiaramente Venom e Kraven il Cacciatore, già visto in azione nei trailer del PlayStation Showcase di maggio 2023. Insomniac ha ribadito che Kraven ricoprirà un ruolo centrale nella trama di Marvel's Spider-Man 2, rappresentando dunque uno dei villain principali insieme al già citato Venom visto in trailer mostrato al Comic-Con di San Diego.

Marvel's Spider-Man 2 è atteso per il 20 ottobre 2023 in esclusiva su PlayStation 5, dal primo settembre invece troveremo nei negozi la PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition insieme al DualSense personalizzato e alle cover a tema Spider-Man per festeggiare l'arrivo del nuovo attesissimo videogioco dell'Uomo Ragno.