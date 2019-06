Personaggi Marvel nella serie Super Smash Bros? Il commento di Marvel Games

L'annuncio dell'esordio esclusivo di Marvel la grande alleanza 3: L'ordine nero su Nintendo Switch ha spinto parte della community a domandarsi se, in futuro, sarà possibile veder esordire alcuni personaggi della Casa delle idee all'interno di altri titoli Nintendo.

L'attenzione, in particolare, si è concentrata su Super Smash Bros, celebre serie picchiaduro della Grande N. Il franchise, infatti, ha spesso accolto all'interno dei propri roster diverse icone videoludiche provenienti da brand di terze parti. Ad esempio, proprio recentemente il personaggio di Joker, leader dei Phantom Thieves di Persona 5, ha fatto il suo esordio in Super Smash Bros Ultimate. È possibile che in futuro l'IP possa accogliere al suo interno anche dei personaggi Marvel?



La redazione di Game Informer ha recentemente avuto l'occasione di porre questa domanda direttamente a Bill Rosemann, vice presidente e direttore creativo di Marvel Games. Di seguito la risposta da lui fornita: "Beh, voglio dire...posso immaginare qualsiasi cosa. Occhio di Falco stare accanto a Link, ed entrambi lanciare alcune frecce...voglio, dire, potrebbe accadere qualsiasi cosa, ma non non sono io la persona che si occupa di prendere simili decisioni". Nessuna conferma dunque per ora, ma nemmeno una chiusura totale: vi piacerebbe vedere all'opera un simile cross-over?



Recentemente Marvel Games ha descritto le ragioni del ritorno di Marvel La Grande Allennza su Switch, spiegando la scelta della console ibrida per l'esordio del terzo capitolo. Vi segnaliamo inoltre che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno anteprima su Marvel La Grande Alleanza 3.