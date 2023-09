Lies of P, il nuovo soulslike targato Neowiz, è liberamente ispirato alla celebre fiaba di Pinocchio scritta da Carlo Collodi, pur seguendo comunque una propria direzione ben specifica in termini di storia e caratterizzazione visiva. Alcuni personaggi, però, sono ripresi proprio dalla storia originale.

Quali personaggi di Pinocchio ci sono in Lies of P? Al momento non è ancora noto il cast completo dell'opera, ma già da ora molti fan del romanzo di Collodi possono riconoscere figure note e riadattate per l'occasione. Oltre a Pinocchio, protagonista principale dell'avventura, non manca ovviamente Mastro Geppetto, mostrato già nei primissimi trailer del gioco e che rivestirà un ruolo di primo piano all'interno della storia.

E' presente anche la Fata dai capelli turchini in Lies of P, sebbene riadattata nella figura di Sophia e dalle sembianze più angeliche rispetto a quella di una normale fata. Antonia è invece la reinterpretazione di Mastr'Antonio, anziano falegname noto anche con il nome di Mastro Ciliegia, mentre Eugenie dovrebbe basarsi su Eugenio, un compagno di scuola di Pinocchio. Infine, sembra proprio ci sia anche il Grillo Parlante, sebbene in una forma completamente diversa rispetto a quanto si possa immaginare: la creatura viene qui rappresentata sotto forma di una lanterna attaccata al vestiario di Pinocchio, pronta comunque a dare il suo sostegno al protagonista.

Non è da escludere che ulteriori personaggi del romanzo originale siano presenti all'interno del gioco, pertanto provvederemo ad aggiornare l'elenco in caso di novità. Per ora scoprite con noi se Lies of P è tradotto in italiano oppure no.