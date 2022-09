Quali sono i personaggi di Street Fighter 6?

Street Fighter 6 è atteso per un generico 2023 su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation, ma Capcom sta già diffondendo tantissimi filmati e dettagli sul prossimo episodio della sua storica serie di Picchiaduro, che promette di intrattenere a lungo non solo con il competitivo online, ma anche con la modalità World Tour.

Tra le diverse informazioni note sappiamo anche quali saranno i personaggi di Street Fighter 6 disponibili al lancio? La casa di Osaka ha confermato ufficialmente anche il roster completo di Street Fighter 6 al day one, che comprenderà un totale di 18 lottatori giocabili comprensivo sia di nomi storici che di diverse new entry. Di seguito ecco la lista totale:

Ryu

Ken

Guile

Zangief

Blanka

Dhalsim

Chun-Li

E.Honda

Dee Jay

Cammy

Juri

Luke

Manon

Kimberly

Jamie

JP

Lily

Marisa

Come già visto in Street Fighter V, che ha goduto di un supporto costante negli anni successivi al lancio, è estremamente probabile che anche Street Fighter 6 godrà di aggiornamenti costanti nel tempo da parte di Capcom, con il roster quindi destinato a divenire sempre più ampio con l'arrivo di più Stagioni. Diversi altri volti noti, così come ulteriori combattenti inediti, potrebbero dunque entrare a far parte del roster del sesto episodio presto o tardi, non appena Capcom svelerà maggiormente nel dettaglio i suoi piani per il futuro del nuovo Street Fighter.

Per ulteriori informazioni non perdetevi la nostra prova di Street Fighter 6 al TGS 2022, che ci ha permesso di testare nuovamente con mano il lavoro fin qui svolto dalla software house nipponica.