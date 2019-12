I personaggi di Sucker Punch accolgono Ghost of Tsushima nella cartolina di Natale

Dopo Santa Monica Studio, che ha realizzato una cartolina di Natale di God of War, si unisce alla festa anche un altro team interno di Sony, Sucker Punch, con un'illustrazione che farà la gioia dei fan di lunga data.

Per il biglietto d'auguri di Natale 2019, lo studio di Bellevue non si è focalizzato su un solo gioco, bensì ha colto l'occasione per radunare tutti i suoi personaggi più celebri per dare il benvenuto al Ghost of Tsushima (Fantasma di Tsushima) Jin Sakai, che sarà il protagonista dell'esclusiva Sony in uscita durante l'estate del prossimo anno, pochi mesi prima del lancio di PlayStation 5.

L'immagine ritrae Rocket (Rocket: Robot on Wheels) Sly Raccoon (protagonista dell'omonima serie), Cole MacGrath (inFamous 1, 2 e Festival of Blood), Delsin Rowe (InFamous Second Son) ed Abigail "Fetch" Walker (InFamous Second Son e First Light) accogliere Jin Sakai con dolcetti, biscotti e regali. Nel messaggio d'auguri allegato si può leggere: "Dalla nostra famiglia alla vostra, buone vacanze!". Potete ammirare la cartolina in cima a questa notizia? Cosa ne pensate?

A proposito di Ghost of Tsushima, di recente abbiamo appreso che fornirà massima libertà ai giocatori facendo a meno di qualsiasi waypoint e che rappresenta il gioco più grande di sempre per Sucker Punch.