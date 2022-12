I personaggi dei videogiochi più cercati su Pornhub: Lady Dimitrescu fuori dal podio

Dopo aver scoperto che Fortnite, Minecraft ed Overwatch sono andati forti su Pornhub nel corso del 2022, dalle statistiche annuali relative al famoso sito d'intrattenimento per adulti emerge anche la classifica dei personaggi videoludici più ricercati dagli utenti durante gli ultimi 12 mesi.

A stuzzicare gli interessi dei giocatori sono in particolare i protagonisti di Overwatch, che dominano buon parte della Top 10 di questa inconsueta graduatoria. Il podio vede D.va al vertice mentre Widowmaker occupa il gradino più basso, in seconda posizione troviamo invece Jenny Mod proveniente da Minecraft. Un po' a sorpresa Lady Dimitrescu di Resident Evil Village, uno dei personaggi più popolari in assoluto negli ultimi anni per via del suo particolare ed ormai iconico look, si ferma al quarto posto. Di seguito ecco la Top 25 stilata da Pornhub, che comprende in larga parte star di Overwatch, Fortnite e Genshin Impact:

D.va - Overwatch Jenny Mod - Minecraft Widowmaker - Overwatch Lady Dimitrescu - Resident Evil Mercy - Overwatch Tracer - Overwatch Mona - Genshin Impact Ruby - Fortnite Mei - Overwatch Slime - Genshin Impact Aura - Fortnite Chun-Li - Street Fighter Jett - Valorant Hu Tao - Genshin Impact Eula - Genshin Impact Lynx - Fortnite Lisa - Genshin Impact Evie - Fortnite Ashe - Overwatch Tristana - League of Legends Tifa - Final Fantasy Jinx - League of Legends Kitana - Mortal Kombat Ada Wong - Resident Evil Loba - Apex Legends

Tra gli altri dati è emerso che gli italiani hanno guardato meno Pornhub nel 2022, seppur con un tempo medio più alto rispetto al 2021.