I personaggi dei videogiochi più cercati su PornHub: che ci fanno Sonic e Mario?

Abbiamo già visto la classifica dei videogiochi più cercati su PornHub nel 2023, ampiamente dominata da Fortnite, Overwatch e Minecraft, arriva ora anche la top ten delle ricerche legate ai singoli personaggi, meno scontata del previsto, ve lo assicuriamo.

Infatti, aldilà della presenza di personaggi noti come Chun-Li in versione Fornite e Tifa di Final Fantasy, a stupire è la presenza al sesto posto di Sonic. E sì avete letto bene, proprio il riccio blu più veloce del mondo (a proposito: sapete chi è più veloce tra Sonic e Flash?) e mascotte SEGA dal 1991. Cosa ci fa in una classifica di un sito di intrattenimento per adulti? Bella domanda, ma non abbiamo una risposta. O forse, preferiamo non sapere.



Ma non è certo questa l'unica sorpresa, perché tra i personaggi più cercati, in top 10 troviamo anche Super Mario all'ottava posizione. Evidentemente i protagonisti dei giochi di piattaforme hanno il loro fascino, anche se noi protestiamo per l'assenza di Luigi e Wario... hanno forse qualcosa in meno rispetto all'idraulico italiano?



Non vogliamo sapere il perché, ma vi segnaliamo tra le altre curiosità la presenza in classifica (ma fuori dalla top 10) di Gardevoir, Pokemon di tipo Psico con l'abilità di prevedere il futuro.