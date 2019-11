Personaggi di Watch Dogs Legion: Ubisoft illustra le potenzialità del Sistema Census

Dalle pagine di PCGamesN, il direttore creativo del progetto di Watch Dogs Legion, Clint Hocking, approfondisce uno degli aspetti più importanti del prossimo capitolo dell'iconica serie a mondo aperto di Ubisoft, ossia il Sistema Census deputato a gestire la creazione procedurale degli infiniti personaggi del titolo.

A detta del dirigente di Ubisoft Toronto, dietro al Sistema Census di Watch Dogs Legion "si nascondono un sacco di contenuti, strutturati su molti sistemi procedurali interconnessi che ci permettono di creare un'infinità di personaggi senza precluderci la possibilità di inserire elementi narrativi. Al centro del Sistema Census c'è un enorme database relazionale che ci aiuta a plasmare ogni singolo personaggio ingame attingendo a un quantitativo incredibile di dati, sia casuali che predeterminati".

Stando a quando descritto da Hocking, quindi, il Sistema Census di WD Legion non sarà completamente autonomo ma darà la possibilità agli sviluppatori di Ubisoft di scegliere i parametri ritenuti più importanti per la storia della campagna principale: "Il sistema si premura di generare l'aspetto di ciascun personaggio ma possiamo sempre agire e scegliere il quartiere di residenza, l'etnia, gli interessi, i legami narrativi, l'educazione e quant'altro serva a determinare la personalità dei PNG".

Le parole dell'autore di Ubisoft Toronto contribuiscono così a rassicurare coloro che, giustamente o meno, ritenevano che un sistema di gioco completamente gestito da un sistema a generazione procedurale avrebbe reso monotona, ripetitiva e "senza carattere" l'esperienza ludica da vivere tra i quartieri dell'enorme mappa di Londra. A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale di Watch Dogs Legion, recentemente posticipata a un periodo non meglio definito del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e, in futuro, su PS5 e Xbox Scarlett.