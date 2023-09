No, questo personaggio sicuramente non ci sarà in Marvel's Spider-Man 2

Dopo due episodi, uno principale e uno spin-off, lo spider-verse concepito da Insomniac Games si espanderà molto presto con Marvel's Spider-Man 2, che promette di introdurre nuovi personaggi, tra cui Kraven e Venom. C'è una figura ben nota ai fan, in ogni caso, che sicuramente non farà la sua apparizione. Curiosi di sapere di chi si tratta?

La campagna marketing imbastita da Sony e Insomniac ha rivelato già molti dettagli di Marvel's Spider-Man 2, forse anche troppi secondo alcuni fan, che conoscono già l'identità di molti dei villain che saranno chiamati ad affrontare. Permangono ancora molti segreti, com'è giusto che sia, tuttavia gli sviluppatori californiani hanno voluto offrire un'altra anticipazione: Gwen Stacy non sarà in Marvel's Spider-Man 2.

A rivelarlo è stato il Narrative Director Jon Paquette alla redazione di TheGamer nel corso di un evento preview. A quanto pare, l'intreccio narrativo imbastito da Insomniac Games non è ancora pronto per far spazio ad un personaggio come Gwen Stacy, tanto importante per Peter Parker quanto per lo Spider-Verse in generale, al punto che in alcune dimensioni viene persino punta da un ragno radioattivo diventando Spider-Woman!

"Lo sapete, pensiamo sempre a tutti i personaggi. Nello studio siamo tutti quanti fan della Marvel", ha esordito Paquette. "E una delle cose più belle di Insomniac è che tiene in considerazione le idee di ogni membro del team. Tuttavia, dobbiamo anche rimanere focalizzati sulla storia che stiamo cercando di raccontare e Gwen non è parte della storia che stiamo cercando di raccontare, sfortunatamente. Ma, chi può dirlo?".

A giudicare dalle sue parole, è possibile che qualcuno del team abbia effettivamente proposto di introdurre Gwen, ma che poi l'idea sia stata scartata per il bene della storia. Allo stesso tempo, il Narrative Director non esclude che Gwen possa fare un'apparizione in futuro. Dopotutto, la serie di Marvel's Spider-Man non sembra essere destinata a terminare tanto presto, visti e considerati il successo che sta riscontrando e l'importanza che riveste per l'ecosistema PlayStation.